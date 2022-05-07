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(via @NBATV)pic.twitter.com/3Hl1Xrk8CR — Bleacher Report (@BleacherReport) May 7, 2022

7日回到達拉斯主場繼續拚戰的獨行俠，靠著整場比賽接連比出「數錢」手勢挑釁裁判的東契奇，貢獻26分、13籃板及9助攻的準大三元數據，以及布朗生轟進全場最高28分，最後以103比94順利擊敗太陽，季後賽次輪首勝到手，也避免讓太陽搶先聽牌。

太陽上半場一路落後，甚至最多落後到14分的主因，在於今天歡度37歲生日的保羅，竟在上半場出現7失誤，比起前兩戰合計4失誤還多，打完上半場，獨行俠51比44領先，東契奇半場16分、9籃板及6助攻，幾乎提前預告大三元。

下半場開始，獨行俠就打出11比2小高潮，保羅還因抗議尺度被吹技術犯規，雙方差距轉眼變成18分，不過東契奇提前吞下第4犯，下場時還比出數錢手勢，裁判卻當沒看到，跟保羅、布瑞吉斯兩名抗議被吹技術犯規的太陽球員待遇不同。

比賽還剩8分07秒，東契奇被吹第5犯，再次比出裁判看不到的數錢手勢嗆聲，太陽雖在最後1分09秒追到只差8分，可惜東契奇馬上傳給布洛克投進三分球，接著東契奇又抄截得手，站上罰球線兩罰中1，太陽順勢換下主力宣告投降。

獨行俠除了東契奇與布朗生稱職演出，布洛克也拿15分，克雷伯與芬利史密斯各有14分；太陽以克勞德19分最高，戴文布克18分，艾頓16分、11籃板，布瑞吉斯12分，保羅雖有12分、7籃板及4助攻，卻在生日夜發生7失誤，表現相當失常。