上海官方通報6日單日增253宗本土確診及3961宗無症狀感染者，合計4214例，較上日微降，並單日新增死亡13例。上海市衛健委副主任趙丹丹指出，從重點場所來看，城中村、老舊社區等仍是發現陽性感染者較多的地方；從人群分佈則是防疫志願者、社區防疫工作者、外賣快遞人員的受感染和傳播風險相對偏高，也針對這些人群給予重點關注，並嚴格執行預防和感控措施。

趙丹丹說明，從5月1日至6日只，上海市累計新增陽性感染者2萬9742例，從發現方式來看，封控區篩查發現占54.1％，集中隔離篩查中發現占28.8％，封控管理的重點場所篩查人群占7.7％，這三類發現占總發現數的90.6％，

趙丹丹指出，依據階段性篩查結果，6日共劃分封控區1萬390個，涉及人口數約235萬人；管控區1萬9403個，涉及人口數約403萬；防範區4萬9277個，涉及約1686萬人。同時截至6日的累計核酸檢測超過5700萬人次、抗原檢測超過1億人次。