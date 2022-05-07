根據防衛部落格（Defence Blog）報導，烏克蘭國家緊急服務處（Ukrainian emergency service）從基輔水庫底部回收了一架俄羅斯Mil Mi-24（北約代號Hind 雌鹿）攻擊直升機的殘骸，該直升機在俄入侵俄羅斯的時候被擊落。

З Дніпра витягують «крокодила» - знищеного ЗСУ російського Мі-24 pic.twitter.com/pCsWGOswDU — Volodymyr Omelyan (@V_Omelyan) May 5, 2022

這架直升機應是在俄軍攻打烏克蘭首都基輔與周邊地區時被擊落，在基輔北邊的水庫被發現。烏克蘭國家邊防局週四表示，他們使用一艘軍艦拖曳了俄羅斯攻擊直升機，並用浮標從水庫底部將其吊起。

烏克蘭記者波諾馬連科（Illia Ponomarenko）分享了從基輔水庫升起的Mil Mi-24雌鹿直升機殘骸的畫面。

A Russian helicopter (a Mil Mi-24, I guess) being lifted from the Kyiv Sea bottom.

One of those many shot down during the Battle of Kyiv. pic.twitter.com/d8nQc7AUeB — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) May 5, 2022

Mi-24雌鹿直升機最早於1972年開始服役，主要定位為對地攻擊和運載少量兵員用途的大型直昇機，最初由蘇聯空軍開始使用，現已成功外銷30多國。歷經多次升級、改版，是俄羅斯軍方歷經各種戰場實戰驗證過的現役成熟產品，因為火力強大，俄羅斯軍方暱稱「飛行坦克」。

在20世紀80年代，Mi-24雌鹿直升機是世界上最先進的直升機之一，它的裝甲厚重、火力強悍，而且飛的還相當快。機上可以最多搭載8名全副武裝士兵，配備機炮、最多8枚反戰車飛彈、精準導引炸彈。