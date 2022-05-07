不少家長會陪小孩一起寫作業，但如今的題目追求多元化，也讓家長看了非常頭痛。日前一名家長分享小學二年級的作業，題目要求學生畫出成語「精益求精」的情境圖，讓他看了相當苦惱，因此po文向網友求解，意外在網路上引發討論。

小學二年級作業出現畫出成語「精益求精」情境的題目，讓家長看了也不知道該如何作答。(圖翻攝自/爆廢公社)

一名家長日前陪孩子寫作業時，發現題目竟是要畫出成語「精益求精」的情境，但由於這句成語較為抽象，不僅孩子難以理解，就連家長也不知該如何用繪畫表達，讓他崩潰的在臉書社團《爆廢公社》求助，表示「怎麼感覺這題又……更難了」。

不少人表示「就畫一個人不斷做同一件事，卻還沒達到滿意的成果啊！」、「畫一個樓梯，跟一個火柴人往上爬」、「畫一張考90分考卷，再畫往下的箭頭，之後畫考100分考卷」，也有不少人覺得傻眼，「這是國文考卷，還是美術啊？」、「國文出美術？數學出國文？搞得我好亂啊」、「不太懂現今的題目，會對未來的小孩有什麼幫助」。

但多數網友全都歪樓，紛紛回覆「先畫一灘水，再畫一個顯微鏡，最後畫幾隻蝌蚪，不難啊」、「很多氣球飛向太陽的圖」、「懷疑老師在開車，但我沒有證據」、「畫兩隻蝌蚪，如果老師說不行，那就畫一群吧」。