新北市長侯友宜今（7）日在北海岸行程滿檔，早上先是到白沙灣野放玳瑁海龜，接著再到石門老梅啟用「幸福雙心公園」，結束後又馬不停蹄趕到石門區公所進行行動治理座談會，會中聚焦護岸整治及老梅溪護岸增建人行拱橋等議題。侯友宜感謝里長即時反映地方大小事外，也謝謝他們協助居區公所，共同肩負防疫壓力，落實為民服務的精神。

座談會上，石門區長林俊宏就3年來該區施政成果進行簡報，包括打造新北首座位於漁港內的重機驛站、開闢幸福雙星公園、新建消防大樓、遊客中心整建等多項建設，大幅提升石門觀光產業及北海岸市民福祉。其中特色公園「幸福雙心公園」，結合當地傳統捕魚文化「牽罟織夢網」主題裝置藝術，串聯青春山海線北海岸觀光資源，有望帶動地方產業發展。

另外，老梅當地里長建議，在老梅溪護岸尾端靠風箏公園處，新建人行拱橋跨過老梅溪，因綠石槽為熱門觀光景點，為避免人車共道發生危險，侯友宜也立即指示市府相關局聯繫北觀處，就相關事宜儘速進行評估規劃，以利促進地區觀光產業發展。

民政局長柯慶忠表示，自108年啟動行動治理至今，石門區計提案34案，已完成32案，執行率高達97％；將持續以「跑在第一線，做在你之前」的積極態度，努力為市民解決問題。