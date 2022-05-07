王心恬只貼胸貼拍廣告，她說全裸不是問題。（凱渥提供）

王心恬一直渴望能在演員路上有展現的機會。（凱渥提供）

藝人王心恬成為建築代言人，在企業形象廣告中脫去偽裝展現最赤裸的自己，拍攝過程中，王心恬僅靠著胸貼來遮掩重點部位，背面幾近全裸，大膽挑戰自己出道以來的最大尺度，工作人員都非常的謹慎小心，擔心她會走光，王心恬則表示：「其實週遭的工作人員比我還保護我自己，我反而到還好，幾度差點全裸狀態跑去看攝影機的畫面。」

本身是以模特兒的身分出道，對尺度沒有特別的設限，王心恬說：「因為當模特兒就應該把自己放在創作者和作品的後面，以設計師、導演為第一、服裝第二，我則是在第三，所以我對尺度的設限應該比較偏在整體表現上，若要我太過情色出演我反而會稍微顧忌，但全裸對我來說一直不會是問題。」

其實王心恬在2020年就獻上自己大螢幕的第一次，在電影《海霧》中與李李仁有大膽親熱戲，儘管那時候的尺度沒有在這支廣告那麼的尺度大開，但一直持續努力朝演員之路的王心恬也不排斥未來有藝術情慾戲的邀約嘗試，王心恬說： 「藝術情慾戲我會想挑戰，不過為了情慾而情慾就不行。但若是角色在劇情有很好的層次發揮，有很棒的內在架構表現，我一定義不容辭！所以如果有適合的劇本，歡迎導演來找我噢。」

而王心恬在廣告中逐一脫去身上的服裝與珠寶首飾，為了保持在最佳體態，平日就有在健身的她，更是積極運動外加嚴厲的飲食控制，配合營養師規劃的飲食並搭配健身課程規劃展現極佳的效果，對於廣告成品自己相當滿意：「整個廣告完全聯想不到情慾，是非常健康遼闊的視覺感，但我覺得自己可以再曬黑一點！」