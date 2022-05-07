國民黨立法院黨團副書記長鄭正鈐（右起）、總召曾銘宗、副書記長林思銘7日舉行「高登弊案，陳時中、劉緯澤說辭漏洞百出，到底誰在說謊？」記者會。（姚志平攝）

高登生醫採購快篩試劑壁案持續擴大，立法院國民黨團上午再提出8大疑點，要衛福部長陳時中公布快篩劑採購會議紀錄，以及衛福部與高登採購案簽約的合約內容釋疑，說明為什麼讓小吃店神奇大變身？1700萬劑快篩劑採購到底在哪？

8疑點分別為：第一，高登負責人劉緯澤5月3日宣稱未領表，衛福部長陳時中卻說高登5月4日棄標？第二，高登金主昶虹公司負責人林俊輝出席採購會議的資格為何？陳同意？第三，劉說衛福部要求5月15日交貨，陳說5月底交貨？

第四，劉緯澤說未福部主動找高登參與，是陳時中、黨政高層，還是民進黨立委？第五，誰同意高登採購1700萬劑快篩劑？第六，昶虹參與採購、持有高登帳戶，可以不發重大訊息？第七，疫苗採購要原廠，快篩劑採購找小吃店？第八，緊急採購可不顧投標資格，小吃店也能來？

對劉緯澤表示，不排除對國民黨團提出訴訟捍衛清白。國民黨團總召曾銘宗說，黨團是在防衛、保護全民的健康權益，整個案子疑點這麼多，有興趣歡迎請劉來一起開記者會，會讓劉講清楚，陳時中願意的話也邀請一起來，看究竟誰說謊。

曾銘宗表示，國民黨團踢爆高登弊案，遭陳時中指控是「政治干預商業」，但實情是衛福部主動找資本額僅200萬元的高登進口1700萬劑、16.5億元快篩劑，以主管機關權限「政治干預商業」，幕後黑手是陳時中還是食藥署？

曾銘宗也提到，國民黨團已行文衛福部多日，要求陳時中提供快篩採購會議紀錄，但陳就是不給，會不會到時候可能又說沒有會議記錄。

國民團副書記長鄭正鈐表示，劉緯澤說高登只負責跟衛福部談合約，資金昶虹出，交貨細節也由昶虹跟韓國談，高登帳戶也直接交昶虹運用，等於高登就是昶虹人頭公司，把政府部門踩在腳下，把衛福部當傻子在耍。

鄭正鈐也質疑，政府採購法禁止轉包，但高登將採購快篩劑案轉包昶虹，還做得理所當然，沒有違法問題？

陳時中嗆國民黨「意見這麼多，就來投標看看」，鄭正鈐反問，陳這是在向國民黨邀標？陳難道不知道國民黨是政治團體，不是公司或醫材商，根本不可能參加這樣的商業行為，還是陳找高登也如此輕率？

黨團副書記長林思銘表示，高登轉型不到一年就進醫材國家隊，公司沒資金卻空手接政府巨單採購案，這就是典型的政府圖利特定廠商；但高登卻還要跟經營「萬物皆可貸」公司的林俊輝招募資金才能取得政府標案，交易沒有弊端？