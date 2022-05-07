本土疫情升溫，中央流行疫情指揮中心4月宣布須打滿三劑疫苗才能進入健身房，此舉讓藝人李沛旭不滿健身房遭汙名化，怒斥強制打第三劑極度違反人權，呼籲重視「健身權」，常在社群網站與網友互動的他，昨（6日）曬出躺在床上的居家影片時，褲襠居然有條狀隆起物，立刻引起網友議論。

李沛旭在instagram限時動態開放問答，和粉絲進行互動，只見有人問他：「請問喜歡的異性不開心，你都怎麼安慰」，他也霸氣回應：「那你就會問，如果他不喜歡我怎麼辦？那哥就明白地告訴你，她開不開心關你屁事」，接著曬出躺在床上的影片，只見褲襠有條狀隆起物，敏感位置讓人充滿無限遐想。

李沛旭更不忘附上「平民天后」徐懷鈺成名曲《我是女生》的歌詞：「妳不要這樣地看著我～我的臉會變成紅蘋果」，還附上蟒蛇的動態圖檔，甚至在問答框寫著：「好看嗎」，暗示性用詞讓人害羞不已，不過隨著鏡頭拉近，才知道指的是原來是盯著他看的寵物蜥蜴，依舊引起網友熱議。

網友紛紛留言：「旭哥只是在暗示些什麼嗎」、「畫重點的女學生來了」、「小心有蛇出沒」、「巨根不見了」、「要開始腦補畫面了」、「粗粗的含義喔」、「巨蟒出沒我怕怕」。