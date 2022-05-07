兒童染疫人數不斷增加，一名媽媽表示，兒子同班同學確診，學校第一時間竟不是通知家長、全校停課清消，而是讓大家繼續上課，裝得好像沒事一˙樣。後來她們一家四口相繼確診，其他家長也有不少人染疫，但學校卻始終沒有表示，讓她感到非常心寒，貼文也引起網友熱議，不少人驚呼「太誇張了！」

一名女網友昨在臉書社團《爆怨公社》發文說，其他幼兒園出現確診案例就全校停課並清消，就算只有1例而已，也是這樣處理；反觀兒子念的幼兒園，確診個案出現的時候，第一時間竟然沒有清消，反而還讓全校師生繼續上班上課，像是在假裝沒有這回事發生，疑似想要隱匿確診者前一天有到過學校。

女網友透露，兒子同班同學確診，學校讓大家繼續上課，後來他們一家陸續確診，其他家庭的確診病例也越來越多，但校方卻完全神隱，什麼話也沒有說，讓她感到很心寒。也忍不住痛批「這社會是不是沒有公義？權勢大的人是不是都可以一手遮天？」

女網友也PO出自己戴著氧氣罩的照片說，後來她病況突然變嚴重，被救護車載去醫院直到晚上身體狀況才好轉，但是因為老公與2個孩子都確診，所以老公為了顧小孩，也無法陪他一起到醫院來，面對這樣的狀況，讓原PO對於學校更佳不滿，因此也寫信求助官員與市政府，但目前都石沉大海，但她相信正義不是不到，只是遲到了。

貼文也引起網友熱議，「共存的過渡期要犧牲到什麼程度」、「園方太誇張了吧！幼稚園裡面都是沒有打疫苗的小朋友，就算是疑似而已，也要馬上停課，要不然小朋友怎麼辦」、「越來越不意外了，多少確診，只報只停多少班級，沒確診者的班級學生依然照常上課，像等著一個個被感染的小老鼠」。