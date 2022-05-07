疫情升溫，新北傳出確診孕婦不治的憾事，台中市議員羅廷瑋也為婦幼請命，他表示，全國單日確診數突破3萬，但快篩試劑一劑難求，考量幼兒及孕婦抵抗力較弱、且病情發展快速，建議台中市府應儘速設立「快篩孕婦或陽性兒童之快疫通道」；台中市長盧秀燕說，目前已在研議，下午將在疫情記者會公布。

羅廷瑋指出，日前北部有全家5口人確診，其中最小的孩子僅8個月大，卻因全家都隔離，導致求助無門；疫情很快就會延燒到中南部，呼籲相關單位應針對小孩高燒不適等情況做緊急處置，可安排到集中檢疫所並由醫護專員照顧，把握黃金救護時間。

此外，新北也有確診孕婦因突然昏迷，導致一屍兩命憾事，羅廷瑋說，為避免類似的事件再發生，他請求市府針對學齡前嬰幼兒及孕婦等，設立「快篩陽性兒童之快疫通道」，協助已有不適症狀的兒童、孕婦進行「快速篩檢」及「立即後送支援」。

針對此問題，台中市長盧秀燕上午視察快打站時表示，目前市府已在準備中，將在下午防疫記者會中說明；隨著疫情逐漸升溫，市府會推出各種辦法進行防疫工作，也會陸續說明。