北市唐姓男子與吳姓女子互為同事關係，吳女在上班去廁所時，因為看了唐男一眼，讓對方心生不快，便罵「你再看，小心我挖掉你眼睛」，讓吳女相當害怕報警提告，一審時台北地院判依犯恐嚇危害安全罪判唐男，拘役50日，唐男不服提起上訴，遭高院法官駁回，全案定讞。

據判決書指出，唐男與吳女為交通部民用航空局臺北國際航空站航務組員，2人於108年10月在辦公室廚房內發生爭執，唐男竟基於恐嚇危害他人安全之犯意，對吳女出言恐嚇：「你再看，小心我挖掉你眼睛」讓吳女心生畏懼，擔心危害她的自身安全，便報警提告。

吳女表示，當時唐男正拿著菜刀料理秋刀魚，她在上廁所時，聽到很用力的敲門聲，便詢問唐男為何敲她的門，對方一直答非所問，接著唐男便很生氣地告訴她：「你再看，小心我挖掉你眼睛」，吳女說她是在後來才知道，唐男因為她上廁所前看了對方一眼，才生氣說出這句話，想到2人以後還要在同個辦公室工作，吳女便覺得相當可怕。

法官審理時，唐男辯稱沒有對吳女說過：「你再看，小心我挖掉你眼睛」，一切都是吳女編造的，經傳喚當時也在廚房的陳女進行證詞比對後，認定唐男所辯與事實不符，顯屬卸責之詞，不可採信。

法官認為唐男犯罪事實明確，且遇到糾紛時應該以和平得方式處理，唐男未能節制自我情緒恐嚇吳女，依犯恐嚇危害安全罪，處拘役50日。唐男不服提起上訴，高院法官認為原審並無任何問題，因否認犯行而提起上訴，難認其上訴為有理由，應予駁回，全案定讞。