新冠肺炎疫情升溫，國內連日單日確診數破3萬，又以雙北最為嚴重。病例數攀升之際，連龍頭台大醫院也面臨「失守」，因人力不足，5月5日起推動以篩代隔，召回隔離中的同仁回到崗位作戰。以台大急診室為例，近期來診量為平日2倍以上，同一時間超過10名同仁確診，最嚴重時2名護理師得照顧100個病患，嚴重危及醫療品質。工會不滿地說，若政府再不正視與改變現有制度，醫護離職潮恐指日可待。

台大醫院企業工會指出，台灣的醫療龍頭，人力相對較充足，過去幾週來「苦撐」面對疫情的爆衝，到了今天也由於太多醫護人員確診、醫療需求持續攀升，不得不召回正隔離中的同仁投入前線作戰，只要快篩陰性都必須回到醫院工作。

醫護人員反映，身邊的同事一個個確診返家休養、曾經接觸過的就被匡列隔離，線上能夠上班的人越來越少。醫院採降載方式營運，但仍不敵嚴峻疫情。許多同仁在職場、社區或家庭中被感染，加上民眾的就醫需求仍是不斷攀升，造成醫療現場的過度負荷，已嚴重危及醫療品質。

以台大醫院急診室來說，同一時間超過10名同仁確診，但來診量卻是平時的2倍以上，目前也完全沒有改善的跡象。另專責病房當中，每名護理師照護病人量更是比去年疫情最嚴重時還要爆增2～3倍，且病情嚴重度有增無減。

台大醫院企業工會表示，最嚴重時的台大急診，2名護理師必須照顧100名病人，包括檢體採集、抽血留尿、撰寫護理紀錄，還有各類無關醫療的工作，如跑腿拿外送餐點、忍受病人咆哮等。而專責病房護理師滴水未進、毫無休息照料呼吸器的確診患者及臥床長者已是家常便飯。

近期確診死亡病例越來越多，許多民眾傳出因為排隊時間過長延誤就醫，種種跡象導致醫病緊張升溫，許多來診患者一有不順其意就動輒情緒勒索，醫護人員萬分無奈，只能淚訴「染疫真的不是我們害的」。

工會表示，現行政策毫無拘束力也沒有將民眾導引到適當去處，讓民眾確診後還將病毒四散傳播，潛在危急的病人若「不會吵」就可能要等到天荒地老，就連救護車送進的危急個案都一路排到大馬路上不得其門而入，所謂降載、紓解急診壅塞根本只是口號。

對比部份輕症到急診嚷嚷，擔心自己領不到保險金的，醫護人員接觸確診者後等不及病毒檢查結果就得上工，確診以後甚至可能無處可去。工會表示，近幾日業界更瘋傳，護理師得知確診以後反而大喜過望，同事紛紛留言道賀，原因是終於有合法理由遠離如地獄般的工作環境。若政府再不正視與改變現有制度，醫護人員離職潮恐指日可待。

台大醫院對此回應，未聽說急診室有2人照顧100人的情形，若有人力不足的情況，會請值班護理長協助調度。至於醫護人員提前復工，若不願意仍可待在家，但若願意以篩代隔，院方會提供免費試劑供檢驗。