高登採購快篩劑涉弊疑雲持續延燒，傳出高登金主昶虹公司負責人林俊輝弟弟陳俊義是立法院民進黨團總召柯建銘顧問，再遭質疑綠營介入快篩劑招標案。國民黨團總召曾銘宗表示，相關質疑，柯自己要解釋清楚。

黨團副書記長林思銘表示，政府採購即便緊急狀態也必須符合採購規範，要審核廠商資格，確定廠商要有實績、健全財務、人力與設備，高登完全不符資格，衛福部就採購，還說有來投標，那投標須知與公告在哪？呼籲檢調應介入要徹查。

國民黨團副書記長鄭正鈐表示，衛福部主動邀約高登採購快篩劑，過程中衛福部不知道高登找昶虹？還是根本是衛福部許可這樣做？衛福部詢商過程沒有查核過高登與昶虹背景？還是因昶虹背後似乎有民進黨立委撐腰就大開方便之門？

鄭正鈐說，衛福部給高登做不出來的1700萬劑採購量，占這次總採購量32.3％超高比例，過程中沒有管理、巡查機制，整起採購案難道是因高登金主昶虹背後有綠委運作，才僅憑一個廠商隨便說了就算數，讓衛福部一路大開方便之門？