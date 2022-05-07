台灣新冠肺炎疫情失控，確診數字狂飆，北部大城市疫情更嚴重，開始委託南部親友幫買快篩劑，7日適逢假日，台南市各社區藥局出現排隊人潮，買不到的民眾怨聲四起，爆出零星口角，藥師憂心快篩持續短缺，糾紛將層出不窮，第一線的社區藥師將概括承受。

台灣確診數每天創紀錄，適逢假日，台南市社區藥局出現爆量排隊人潮，因北台灣疫情更嚴重，不少排隊民眾坦承是受北部民眾委託購買，每家藥局固定僅有78劑，平均卻來了100多人，半小時就被掃光，排了半小時卻排不到的民眾，不禁怨聲四起。

藥局排快篩亂象層出不窮，民眾怨氣直接發洩在一線的社區藥師，有父親為了北部的兒子來排快篩，被告知沒排到快篩，直接給藥師不悅臉色。7日規定輪到身分證雙號可購買，有身分證單號的民眾誤認來排隊，臨櫃才發現無法購買，氣得扼腕。

有民眾一次請了2個朋友一起持3張健保卡排隊，領了3份篩劑，造成後面向隅的民眾誤以為有民眾1次領3份，怪罪藥師不公。另外來拿慢性處方箋的民眾，被快篩的排隊民眾拖到取藥時間，也爆發零星口角。

台南市藥師公會理事長吳振名表示，這幾天民眾排久了，開始失去理性，社區藥師處在第一線，成為承受抱怨的對象，更憂心的是，若快篩劑持續短缺，每天確診數持續飆升，排隊民眾搶不到快篩，恐怕未來會有更多的糾紛出現。