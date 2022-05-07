全台本土疫情持續升溫，台南市一名家長在臉書「爆怨公社」爆料，小孩就讀六甲區某幼兒園，班上有學生確診，但園方卻隱匿沒有消毒，且全班也正常上課，結果自己跟先生、2個小孩陸續確診，「校方完全神隱，心好寒...」，不少網友直呼「太扯」、「別人的小孩死不完！」

據了解，遭指控的幼兒園4月26日傍晚接獲有1名學生確診通知，衛生單位要求匡列並通知學生停班課，但幼兒園隔天並未停課，衛生局則是4月28日接獲通報。台南市教育局指出，台南對幼兒園停課有明確標準，有師生確診，該班就必須停課7天，目前已針對該幼兒園是否隱匿展開深入調查，只要有隱匿不實，絕對會依照相關規定加以嚴懲重罰。

這名家長發文指出，相較其他幼兒園一有確診病例，全校就停課清消，反觀自己小孩的幼兒園，同班同學確診，校方卻假裝沒事，甚至，還隱匿確診者前1天曾到校，確診隔天，全校師生仍舊繼繼上班上課。該名家長說，自己前天一早病況嚴重，獨自搭救護車送醫，在醫院待到晚上才好轉，「因為我老公我2個小孩都確診，老公得留在家照顧2個小孩。」

不少網友替這名家長抱不平，也有網友留言「我妹教的幼兒園有學生家長確診，隔天阿嬤還把小孩送來學校，因在家沒人顧，就這麼傳了好幾個。」另名網友也說「別人的小孩都不是命，扯爆」。