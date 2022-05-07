台北市美堤河濱整建第二期工程完工，河濱地形更有立體空間感，也保留喬木與綠地，讓民眾前往野餐時，更能感受到綠意與水景 。（台北市政府提供／陳敬哲台北傳真）

台北市美堤河濱第二期工程完工，增加親水步道與大樹休憩區，可以就在水岸邊欣賞水景與遠眺101大樓，同時也增設「候鳥驛站」，能夠看到豐富也野鳥生態，原本因施工暫時封閉自行車道也重新開啟。

北市府工程局水利處長陳郭正表示，83年基隆河完成截彎取直後，原有河道設立了美堤河濱公園，最近野餐潮吹起，許多民眾都會到公園內野餐，但隨著設備逐漸老舊決定翻修。

陳郭正說明，整修工程在在2021年7月開始施工近期完成，河濱地形更有立體空間感，也保留喬木與綠地，讓民眾前往野餐時，更能感受到綠意與水景。

陳郭正強調，在美堤河濱公園親水灣周邊，新設置了親水步道與大樹休憩區，不但能近距離欣賞河岸風貌，白天也能遠眺四獸山與101大樓，晚上則能看到河岸燈火與台北市夜景，不論白天或晚都能提供民眾絕佳視覺體驗。

同時陳郭正提到，美堤河濱公園一帶，每年10月左右就會有候鳥前來，特別在最近幾年狀況特別好，都會在大直橋下停留，「候鳥驛站」提供候鳥覓食與休憩，營造出教育場域，民眾不論前往野餐或漫步，都能夠看到多樣性生態。

陳郭正提醒，雖然美堤河濱公園親水灣旁，有設置兒童遊戲場，但目前仍在等待第三方檢驗，為了安全因素，檢驗合格後才會開放使用，請市民請再稍等。