「眠腦」成軍10周年舉辦LIVE展演。（黑市音樂提供）

「眠腦」成軍10周年舉辦LIVE展演。（黑市音樂提供）

「眠腦」成軍10周年舉辦LIVE展演。（黑市音樂提供）

台灣獨立樂團「眠腦」出道以來就以融合電子及搖滾另類曲風獲得大票樂迷支持迴響，2年前曾代表台灣參與美國「西南偏南」音樂節，他們今年二度入選參與盛會，並於線上與世界各地音樂人共演，堪稱獨立樂團界「台灣之光」！趁著樂團成軍即將邁入10周年前夕之際，日前推出結合科技藝術的全新跨界live演出「眠腦 Sleeping Brain 《Range Selector》即時互動投影沈浸式展演」，在台北101裡全台獨有的5面環影沉浸式空間「双融域 AMBI SPACE ONE」演出，透過高畫質即時投影、雷射燈光、全範圍毫米波雷達偵測裝置交錯應用，讓每位樂迷如同進入眠腦獨一無二的互動式音樂實驗展演空間，隨著眠腦高強度的電子音樂張力，感受5面沉浸投影的聲光互動效果所帶來的創新五感體驗。

談及這個耗時1年製作的全新跨界live演出，眠腦坦言「處處是難題」，光是克服舞台空間設計、互動影像設計傳輸、音響系統，這3大部分就花了半年多的時間，眠腦表示：「我們是台北101双融域 AMBI SPACEONE 去年場地開幕以來第一組把樂器、音響硬體、音箱等這麼多器材搬進這個空間演出的團體，為了電線走位、訊號傳輸同步等問題傷透腦筋，在演出前更提前一個多月反覆測試，擔心臨時出槌，經紀人還在演出前一天帶著綠色乖乖去101附近四處拜拜祈求，終於順利完成。」演出當下，與觀眾站在同一平面上的眠腦除了感動之餘，更有深刻的「沉浸感」，主唱孟堯表示：「由於我們每位團員都在一個小格子中盡情擺動表演，身處觀眾中間，讓自己很像動物園的動物被大家觀賞的感覺。」

事實上能夠讓眠腦出道近十年以來能保持創意無限的秘訣，來自於他們本身潛藏的「宅」個性，自認「電玩宅」的他們靠著玩電動激發出「腦洞大開」的新鮮想法，也靠著「理工宅」熱血實驗精神創作而走出一片天；貝斯手大慶透露私底下3位團員常常手遊電玩不離身，無論彩排或是活動空檔時間都抓時間玩，而吉他手 阿搞則笑說：「我們除了電玩宅、理工宅，也很愛宅在家！去年疫情升三級的時候因為直接沒工作做，也不能出門，生活非常規律，電玩、吃飯、電視、睡覺，當生活只剩下這四件事的時候，一切都變得很舒服，樂此不疲，是我們非常珍惜的一段時光，待在家做自己就能對社會出一份力。」