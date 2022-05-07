今年的「歐洲節」活動現場設立「支援烏克蘭」慈善募款攤位，將有義賣與手作工作坊等募款活動，邀請與會者一同聲援烏克蘭。（楊孟立攝）

一年一度的「歐洲節」今天在台北市華山文創園區登場，歐盟與歐洲各國代表心繫烏克蘭，特別在活動現場設立「支援烏克蘭」慈善募款攤位，將有義賣與手作工作坊等募款活動，邀請與會者一同聲援烏克蘭。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）致詞首先表示，今年是他在台灣度過的第三個歐洲節，高興看到台灣邁向國際，逐步開放與病毒共存的生活，很多歐洲朋友迫不及待想來拜訪台灣，很期待台灣完全開放的那一天。

高哲夫話鋒一轉表示，歐盟是誕生於二次大戰灰燼中的和平產物，而今天比以往任何時刻更需要去重視歐盟的價值，包括平等、自由、尊嚴、團結等。這不僅是口號或者空泛話語，烏克蘭戰爭導致上千人死亡，數百萬人被迫離開家園，這是人類史上的災難，而歐盟團結在一起竭盡全力幫助受害者，也特別感謝台灣與歐洲站在一起為烏克蘭所做的一切。

外交部長吳釗燮指出，雖然疫情還沒過去，但過去一年台灣和歐盟與歐洲國家關係跨越了疫情的障礙來到高峰，感謝歐洲國家對台海和平穩定的重視，台灣也會在既有基礎上，把握和歐洲國家在強化供應鏈等層面的合作。

談到烏克蘭局勢，吳釗燮說，台灣不僅譴責並制裁俄羅斯，昨天也跟進制裁白俄羅斯，「這是對的事，儘管有點晚了。」此外，立陶宛在台辦事處也即將設立，這將會拉近台灣與東歐的距離。

立法院長游錫堃在「聲援烏克蘭」攤位前受訪指出，從台灣給予烏克蘭物資上的援助，可以看出人民與政府相當支持烏克蘭，也從歐洲各國的團結看見民主力量，「烏克蘭英勇奮戰、保衛國土的精神，相當令人敬佩，希望烏克蘭最終能取得勝利。」