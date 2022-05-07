新北市公立高級中等學校111學年度教師聯合甄選初試今在新北市立丹鳳高中、永平高中及新莊高中3校舉行，新北市教育局指出，本次教甄缺額86名、31科別，有3697應考人報名，錄取率為2.32％，到考率約80％。

教育局指出，本次教甄初試取消教育專業科目，調整為僅考「各該甄選科目專業能力」，應試普通科者，按初試總成績，依全市該科教師總缺額數12倍錄取參加複試，而專業群科則為6倍錄取參加複試。

另依簡章規定，符合身心障礙身分、全國運動會前3名、專業群科甲級技術士的初試加分資格者共27人，初試得加分10％；榮獲特殊優良教師或教學卓越獎者經審查以增額方式逕入複試計共16名，加分及增額方式人數皆較去年雙倍成長。而今年新增的本土語言及專業群科雙語認證共27人獲加分。

教育局表示，今辦理教甄3校共113間試場，其中丹鳳高中設有特殊試場供身心障礙考生特殊應考服務。同時因應近期中央流行疫情指揮中心修正居家隔離改「3＋4天」，應考人於自主防疫期持快篩陰性證明也得應考，為此每校考場皆加開4至5間備用試場，也提供發燒、呼吸道疾病等考生應考服務。

今天未有發燒或呼吸道疾病之考生，總計3校試場有27位自主防疫考生共啟用4間隔離試場。另外，試場也加強相關防疫措施，只要進入校園一律繳交健康聲明切結書、出示疫苗接種2劑滿14天或快篩、PCR陰性證明、全程戴口罩並配合體溫量測，考試當日一律不開放陪考，試場保持通風並落實考場清消。

教育局提醒，13日晚上8時後將開放查詢初試成績，可依身分證統一編號逕至新北市教師聯合甄選報名系統（網址http://career.ntpc.edu.tw/）自行下載成績單。初試錄取名單於18日晚上8時後於聯合甄選報名系統及新北市立竹圍高中網頁公告。初試錄取人員請於22日下午2時至5時親至新北市立海山高中報名，複試將於6月12日辦理。