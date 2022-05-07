STOMP破銅爛鐵6月起來台演出。（CL Creative ＆ Entertainment、開麗娛樂提供）

炎亞綸推薦STOMP品嚐小籠包。（CL Creative ＆ Entertainment、開麗娛樂提供）

炎亞綸自製節目《IconiA》近日邀請曾於1996登上奧斯卡金像獎舞台，並當過2012年倫敦奧運閉幕典禮表演嘉賓的英國表演團體「STOMP破銅爛鐵」，一起探討從生活中尋節奏的樂趣。節目一開場炎亞綸就表示非常想親自到現場看STOMP破銅爛鐵的表演！這次也是STOMP破銅爛鐵30週年的台灣巡演，表演內容令人期待。

受訪團員中唯一在2010年來過台灣的Gus，跟炎亞綸表示自己熱愛台灣夜市，還在夜市買了許多衣服跟帽子。問到最喜歡的台灣食物時，Gus先是大推珍珠奶茶，接著摸摸自己的肚子笑說：「我熱愛所有的台灣食物。」炎亞綸也推薦他們有機會一定要品嚐小籠包，在炎亞綸的說明之下，STOMP破銅爛鐵團員們直接拜託炎亞綸一定要帶他們去吃小籠包，相約直接在店裡相見。

英國的表演團體「STOMP破銅爛鐵」6、7月將在台北、高雄演出，團員們表示其實節奏就在生活中，心跳、走路的步調等等，每一個小細節都充滿節奏，而節奏就是共通的語言，希望能透過節奏、透過打擊帶來歡樂。聊到利用酒瓶、垃圾桶敲打出節奏的經典廣告片段，STOMP破銅爛鐵團員不諱言表示「這也不是想看就可以看到的喔！要有點緣分」，如此幽默的回答讓炎亞綸大呼「好像在開扭蛋」。