到了報稅的季節，詐騙集團動起歪腦筋，在網路上佯稱以每個月3萬元承租帳戶，台南一名李姓女子在臉書上看到訊息，就將提款卡和存摺送到指定地，但過了5天錢沒拿到，反倒是她名下所有帳戶被列為警示，才驚覺受騙報警，警方循線陸續查獲收簿集團及主嫌共6人。

台南一名31歲李姓女子，今年2月在臉書社團上看到有人打出「承租帳戶報稅，每月租金3萬」，這讓她很心動，立刻私訊對方並以LINE通訊軟體聯繫交易細節，對方強調自己是正當公司，負責承租帳戶幫人代客薪轉用來避稅，與其他買短期的詐騙集團不同，一次還要租半年且會正式簽約。

李女不疑有他，聽從對方的指示將名下提款卡及存摺寄到高雄指定地點，殊不知過不到5天，錢沒有領到，自己名下帳戶卻已被警示，甚至其他帳戶也都不能使用，才驚覺受騙報警。

高雄市警方接獲報案後，發現這個被「出租」的帳戶涉及多起詐欺案件，已經有4人受騙。警方調閱李女寄出包裏的目的地及被領取時間，循線調閱影像並鎖定取簿犯嫌，除了橫向查緝提領詐欺贓款的提領車手，更向上溯源，從4月間陸續查獲收簿集團成員，以及負責收錢的王姓主嫌共6人，都依詐欺和洗錢罪及組織犯罪條例送辦。

高雄警方表示，許多民眾會以為帳戶中沒錢，即使借出也沒關係，但其實都可能淪為詐騙集團共犯。或是以高額的誘惑並以「避稅」等似是而非的藉口卸下民眾心防，切勿心存僥倖，因貪圖小利誤信受騙甚至淪為詐騙幫助犯。