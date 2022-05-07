流量女神楊冪4年前和劉愷威離婚，兩人育有一女，身材姣好的楊冪可說是最美辣媽，不僅身材凹凸有致，臉蛋甜美、皮膚白皙，每每曬出近照都引來粉絲暴動，最近她為雜誌拍的一組生活化照片曝光，可見她下半身僅穿一件小褲和白襪，露出絕對領域令人想入非非，雖沒露事業線，性感度依舊爆表。

楊冪恢復單身後感情動向依舊是外界注目焦點，後來她被拍到和小3歲的魏大勛穿情侶鞋逛展覽，兩人甚至傳出入住同一家飯店、在同一棟大樓同居，但去年7月楊冪受訪罕見大張旗鼓強調自己單身，以「斯人若彩虹，遇上方知有」形容自己，坦言在等待自己的彩虹，否認目前有交往對象，此外也出現狗仔記者發文證實「楊冪魏大勛已經分手」，宣告這段姊弟戀已經畫下句點。

今年3月，楊冪被大陸狗仔「吃瓜少女張小寒」爆料出現在上海，離開機場後到SPA店消費，結束後回到了下榻的飯店，原以為一天就這樣結束，但晚上9時楊冪又悄悄搭車出門，到了另一處社區和戴白帽的高帥男見面，楊冪後來與高帥男同時消失進入大樓，引來秘戀傳聞，而楊冪對此依舊不回應。

楊冪工作室最近轉發一組為《Glass》雜誌五月號所拍的照片，可見她時而換睡衣躺在床邊散發出慵懶氣息，時而換上白色小背心和白襪，露出招牌誘人長腿，私密處若隱若現，她受訪透露每個人都有自己的成長方式，有些是原生家庭無法給的，她不會因為家庭幸福而有優越感，喜歡的關係是和周遭的人事物互相給予愛又互相留白，共享而獨立，引來粉絲說：「恭喜楊冪登封GLASS」、「啊啊，好好看」、「美美的髮型多好看啊」。