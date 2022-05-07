日前大陸網友瘋傳1段農村訂婚的影片，新郎恭敬的跪在女方父母前奉茶，但所有人的焦點都在眼前這位年輕貌美的丈母娘身上，網友紛紛留言：「如果我的丈母娘也這麼漂亮我一定天天回娘家」。

根據《網易新聞》報導，1名來自山東的網友分享村裡的訂婚儀式影片，這位新人因為成績太差、升學無望，乾脆「高中畢業就直接結婚」，不過大家的目光卻不再新人身上，反而大讚丈母娘年輕又漂亮，拍攝者還上字幕表示，「丈母娘今年只有32歲」、「挑戰史上最年輕丈母娘」，並透露這位丈母娘讀完國中後，為了讓弟弟們上學而早早嫁人。

丈母娘身旁的「老丈人」也十分年輕，似乎只有40歲出頭，而新郎貌似非常訝異親家父母的年紀，在喊「媽」時明顯感到不好意思，還讓丈母娘當場笑了出來，雖然拍攝者沒有明說，但網友們從片中透露的資訊認為，如果該名丈母娘的年齡無誤，那表示她在14歲，國中未畢業前就懷孕生子，令人直呼：「不可能」。

也有網友指出，這種擁有超年輕的親家在大陸農村其實很常見，許多像這次片中的主角一樣，因學業或經濟因素而早早結婚，有些人甚至「違法結婚」，未成年就攜手步入禮堂。網友們笑說，影片中的新郎「太幸福了」、「如果我是新郎，又有這麼年輕漂亮的丈母娘，一定會天天回娘家」。