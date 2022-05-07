弘道老人福利基金會依據中央疫情指揮中心與台北市政府防疫規範下，今天仍如期舉辦健走活動。（弘道老人福利基金會提供／林良齊台北傳真）

受到新冠肺炎疫情影響，去年的爺奶Color Walk首次取消，雖然今年再度受到本土疫情影響，但弘道老人福利基金會依據中央疫情指揮中心與台北市政府防疫規範下，今天仍如期舉辦，共計有2300位民眾及長輩參與，參與者從2歲到102歲，90歲以上更有81位。

2300位的參與者中，有四代同堂、三五好友、社區據點等的參與者，參與者中有一位81歲的許竹陽爺爺，今年也帶著自己失智的太太一起參加健走，第一次參加健走的許爺爺表示，自從太太失智後，出門變得相當困難，特別是在疫情的這2年，外出變得更多限制。還好弘道老人福利基金會舉辦的爺奶健走活動，讓他有機會再次牽著太太的手，重溫出門散心還能邊運動的兩人時光。

弘道老人福利基金會李若綺執行長表示，爺奶Color Walk今年已經是第9年，但在這2年疫情的影響下，發現長輩在外出受限的情況下，間接地讓生、心理退化的速度變快，今年的爺奶Color Walk則做好了各種防疫措施，讓長輩們在後疫情時代，能夠安心的用運動提升抵抗力。