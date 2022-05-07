汎德永業(2247)公告2022年第一季合併營收為新台幣96億元，即便受到晶片短缺與新車到港時程遞延影響，使營收年減6.88%，然市場因缺車效應使汽車銷售毛利率增加，並同時推升中古車需求較往年強勁，帶動第一季稅後淨利達3.21億元，年增14.8%，每股稅後盈餘(EPS)3.98元，優於去年同期的3.46元，並創近5年歷史同期新高表現。

汎德永業進一步表示，旗下兩大經銷品牌BMW與Porsche買氣均相當高，在手訂單無虞，且缺車因素使售價保持高檔水平，加上二手車銷售業績明顯成長，維修保養占比亦維持穩健揚升，得共同推升第一季毛利率達12.8%，年增1.1個百分點，營益率、淨利率更亦同步走升。

汎德永業指出，目前旗下兩品牌新車發表及上市時程不變，BMW純電四門轎跑i4 eDrive40、i4 M50預計5月下旬正式在台發表，而甫發表上市的全新世代2系列Active Tourer、7系列M Sport層峰旗艦版目前預收單同樣熱烈，Porsche也將迎來全新Macan、Macan S、Macan GTS三款車型，在車型戰力全面提升下，預期將能持續推升新車銷售業績成長，公司預期整體汽車銷售毛利也能隨之保持穩健水準，並對公司整體獲利產生相當助益。

汎德永業董事會同步通過台中汎德BMW北台中5S全功能展示暨服務中心投資案，將斥資新台幣13億元興建全台最大逾7000坪BMW經銷據點，預計在2025年第四季即可完工啟用，有助於公司全面搶攻台中豪華車市場商機。

近年來台中豪華車的銷售實力快速崛起，汎德永業看好台中的發展優勢條件與潛力，全力打造BMW全台最大據點服務台中豪華車客戶，其新基地坐落於中清路上，位於大雅交流道旁，鄰近國道1號與74號中彰快速道路，交通動線優異，並與水湳經貿園區及中部科學園區位於同一發展區域。水湳經貿園區為目前台中重點開發區域，除擁有重大發展建設利多外，其周邊更有密集的科技、教育、商圈聚落，為台中人口增長最快速之區域，更可望成為台中下一個副都心，極具商業發展潛力。

全新展間將依照BMW德國原廠最新品牌CI規範設計打造，落成後將成為全台最大BMW全功能展示暨服務中心，保養維修工位數更可較現有台中服務據點增加50%，將能提供台中車主更多元的銷售服務、優質的鑑賞環境與更便利的售後保養維修服務。此外，為迎接電動車世代的來臨，展間同步設有BMW i直流高速充電站，提供電動車車主專屬的充電服務與高品質的使用體驗，進一步增添電動車銷售誘因，未來新據點落成後，除了能吸納中科及北台中既有客群，並預期能進一步帶動新客群的賞車熱潮，對公司長期發展也將更有助益。