國民黨立委江啟臣日前接獲台中選民求助，孩子北上念書確診，打遍各類專線不是無法接通，被居隔在租住處無法出門又差點斷糧。指揮官陳時中昨（6日）對此表示，「已經是學生了，自己應該照顧自己」、「學校應不可能沒有理他」。此話一出引發江啟臣在臉書批，「竟然不是了解狀況，改進機制設法解決，而是傲慢地回應：難以理解、大學生要自己照顧自己」。

陳時中昨回應指出，這案子我不清楚，「已經是學生了，自己應該照顧自己」，學校應不可能沒有理會，實在是難以理解，一般在我知道，學校都很積極地幫學生解決問題，但如果有這樣的事，最直接可以和教育部舉發這樣事情，當然也要看學生的要求是否合理性，由公正的第三者來裁決可能會比較清楚一點。

對此江啟臣昨晚在臉書表示，這個案例並不是單一個案，疫情爆發以來，類似的案例屢見不鮮，現在因為疫情所衍生的各項問題，政府到底有沒有認真面對和解決？遇到狀況有沒有反省檢討？還是只會幹話卸責？

江啟臣認為，從蔡總統的自立自強，到陳時中的自主應變，甚至今天還講出「大學生要自己照顧自己」，政府對於人民的痛苦視若無睹，把不斷暴增的確診數當成冰冷的數字，那還需要政府嗎？當基層防疫人員不分晝夜的奮鬥，甚至即使確診仍然堅守崗位，分擔工作，中央面對攸關國人生命的事情，指揮官的態度竟是如此輕蔑？不是難以理解、根本是不去理解。