普丁臉綠了！為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，歐盟祭出最強制裁，就是要在6個月內，完全停止進口俄國原油，但另一方面，印度卻趁火打劫，為彌補向俄羅斯採購石油的風險，打算要求更大折扣，以每桶低於70美元的價格購買，以目前布蘭特原油每桶110美元估算，相當於國際油價打65折。

美國財經媒體引述消息人士報導，在印、俄兩國高層密談時，印度要求以更大的折扣進口俄羅斯石油，開出的條件是每桶低於70美元，作為與俄國做生意的風險補償。

布蘭特原油價5月6日收在每桶112美元，印度開出價格相當於打了65折左右。

知情人士透露，若俄方接受這個價格，印度國營煉油廠每月可從俄羅斯進口1500萬桶原油，相當於印度總進口量的10%。

報導指出，自2月24日俄烏爆發戰爭以來，印度企業已經從俄羅斯購買超過4000萬桶原油，以印度貿易部數據來看，印度這兩個多月間的購買量，較2021年進口俄國石油量高出20%。印度僅次於大陸和美國，為世界上第三大石油進口國，高達85%石油仰賴進口。

歐盟也提出對俄羅斯進行最新一輪制裁，其中最受矚目的就是要在6個月內，完全停止進口俄國原油和煉油產品。歐盟執委會主席范德賴恩表示，部分成員國嚴重依賴俄國石油，因此做起來並不容易，但歐盟必須這麼做。

歐盟決定對俄國石油實施禁令，雖然對俄國財政收入造成重大打擊，但歐盟也因此需付出高額代價。歐盟石油進口有27％是來自於俄羅斯。因此，歐洲煉油業者目前正急著找尋替代來源，也讓美國、西非與中東的原油進口因而增加。