本土疫情近來萬分嚴峻，每日確診人數不斷飆高，衛福部長陳時中屢屢脫口冷言冷語，像是「我有快篩為什麼要去排隊？」以及面對北漂大學生確診，要其自己照顧自己。媒體人痛批，古有晉惠帝的「何不食肉糜？」今日則有「盡會講幹話的皇帝」，冷血至極，心中完全沒有人民。

媒體評論員田方倫表示，民眾排隊買不到快篩，問陳時中，得到的回答卻是：「我有快篩為什麼要去排隊？」怒批『古有晉惠帝「何不食肉糜？」今有盡會講幹話的皇帝，「要自己照顧自己」！』

田方倫提到，在社會契約論當中，哲學家盧梭認為，政府的權力來自被統治者的認可。民進黨政府在2020年總統大選拿到817萬張選票，這也是總統蔡英文現在執政的基礎，「但是我們期待的中華民國，不就是一個安居樂業能夠解決人民生活問題的政府嗎？那什麼都要人民自生自滅，我們選你有何用？」

田方倫指出，老百姓早就已經放棄號稱總在防疫超前部署的政府了，因為世界跟不上台灣。現在社會迫切需要的是，當民眾發現問題的時候，政府能夠給予協助，何況這些問題都是可預判可能會發生的，但是指揮官雙手一攤，給人民自己去想辦法。

「為政者需為仁者」，田方倫直說，希望民進黨政府在做決定的時候能用心，把每一個人民都當作塔綠班的自己人照顧，不要再發生大立委84分鐘取得PCR報告，也不要再發生名嘴周玉蔻，請到家醫科主任到府PCR。因為現在在醫院急診區外排隊的，都是人民，都有可能是我們的家人。