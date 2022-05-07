通膨率居高不下，Fed、BoE紛紛升息抗通膨！Fed在5月4日升息2碼，並擬自本年6月起實施量化緊縮（Quantitative Tightening,QT）；英格蘭銀行（Bank of England, BoE）也在隔日升息一碼，對抗居高不下的通膨。在全球央行升息下，美股四大指數又出現跳水式重挫。台灣央行呼應經濟學家警告，貨幣政策不是萬靈丹！

央行引述日前《經濟學人》日前警告，Fed升息如過猛，恐招致經濟衰退，須妥為拿捏；另提醒央行應多關注控制通膨的核心職責，即使面對來自各界對央行高期待的壓力，例如要求處理不均、房價、氣候變遷等各種社會議題，但貨幣政策可不是萬靈丹，如以利率處理這些議題，更是大而不當（too blunt）的工具。此外，主要經濟學家咸認，面對此波由供給面衝擊所推升的高通膨，Fed等央行的工具箱其實並沒有可直接使力的工具。

對近期主要經濟體央行的升息行動，若干新興經濟體央行已伴隨升息；例如巴西央行於本年5月4日升息四碼，印度央行則升息40個bp。新興經濟體之所以須配合升息，可歸因於先進經濟體央行（尤其是Fed）近期的升息行動，已引發全球資本移動的溢回效應（spillbacks），導致新興市場經濟體匯價面臨龐大貶值壓力。

央行指出，國際間對資本自由移動與浮動匯率的思維，自全球金融危機以來已有很大改變。倫敦商學院（London Business School）教授Helene Rey自2013年以來即一再指出，大國貨幣政策的影響力，會透過跨國資本移動波及其他國家，造成全球金融循環（global financial cycle），嚴重影響新興市場經濟體的貨幣、信用情勢；一國即使採浮動匯率也無法獲得貨幣政策自主性，新興市場經濟體如欲獲得貨幣政策自主性，就須對資本移動加以管理。

央行指出，連過去力主資本自由移動的IMF，近年態度亦大幅轉變，坦承過去誇大資本自由移動、浮動匯率制度的效益。本年3月21日，IMF發布「對資本移動自由化及管理的機構觀點」（Institutional View on the Liberalization and Management of Capital Flows）新指引，允許各會員國無須俟資本移動遽增（surge）成真，即可採取預防性措施，俾降低因突然資本外流而發生金融危機或嚴重衰退的風險。此也呼應IMF第一副執行長Gita Gopinath看法：彈性匯率未必能保有貨幣政策自主性，以外匯干預與審慎政策因應外部衝擊，可讓貨幣政策聚焦於處理國內物價壓力。