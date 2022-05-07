前總統陳水扁(中)與前副總統呂秀蓮(右三)跟台南市長黃偉哲(左三)、立委陳亭妃等人合影。(曹婷婷攝)

「HER-Story新女性50年」特展今天移師台南吳園展出，前總統陳水扁與前副總統呂秀蓮同框欣賞展覽，立委陳亭妃也全程陪同2人，陳水扁致詞推崇，呂秀蓮是傑出女性，但也提到，台南為民主聖地，至今卻還沒出現過女市長。

陳水扁說，台南有很多媽祖廟，很多廟宇也說自己是開基媽祖，但以今天主題來說，台灣新女性運動50年，開基媽祖只有一人，就是呂秀蓮。他說，先知先覺總是寂寞，呂秀蓮50年走來非常不簡單，這也是為什麼2000年邀請呂秀蓮當副手搭檔，不只因為她是女性，重點是「她比我還厲害！」

他說，呂秀蓮是台灣有史以來一位女性副總統，也是唯一一位做滿8年的副總統，美國比我們民主也慢了我們20年，而如果沒有先有女性副總統，也才會有今天的女性蔡英文總統。

陳水扁說，台南是民主聖地，已經「青到會出汁」，他個人也以身為台南人而感到很榮幸，但他話鋒一轉說，台南做為民主聖地，竟然至今還沒出過女市長。他說，很多縣市早已有女首長，屏東年底也即將有女市長，花蓮、台東、宜蘭現在也都是由女性縣市首長，台南很驕傲自己是民主聖地，但為什麼還沒有女性市長？他說，這需要大家共同打拚的。

就在陳水扁致詞高喊希望台南能有女市長時，台南市長黃偉哲也剛好趕到現場，他隨即也說，「阿扁有信心，黃偉哲市長連任之後，接下來就交棒給女性！」

會後，黃偉哲則說，他沒聽到阿扁總統的「女市長」一席談話，因此也不多做回應。