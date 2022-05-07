1至2月台北市連日潮濕陰雨，中山區長安國小周邊人行道，堆積泥沙長出青苔，影響學童與行然安全，當地里長通報北市府，新工處在4月中旬趁著好天氣，趕緊前往處理，讓人行道恢復安全行走用途。

新工處養護工程隊隊長李家龍表示，中山區長安國小位於吉林路、松江路90巷及松江路64巷交叉路口旁，往來學童及行人眾多，興亞里林芳薇里長發現長出青苔影響行人安全，新工處立即派員勘查。

新工處養護工程隊1分隊分隊長龔曾榮指出，雖然不是常態性任務，但接到里長通報或巡察時發現，就會在空檔間協助處理，此次中山區長安國小周邊人行道，利用高壓清洗機，去除約150公尺青苔，耗費需1天工時。

龔曾榮說明，青苔若長在人行道，用一般刷子沒有辦法清楚，必須用高壓清洗機，本次清洗方式是以高壓燃油引擎馬達與高壓噴槍等裝備，並搭配車載水箱，迅速清除人行道磚面青苔，並深入磚面縫隙之間，將殘留青苔徹底清除。

龔曾榮強調，清除作業完成後，中山區長安國小周邊人行道，恢復原本專面色澤，一下雨就濕滑狀況社底改善，興亞里林芳微里長對新工處表示讚許，長安國小校長嚴淑珠，特地於校門口跑馬燈表達感謝。