對國內民眾來說，「假綁票、真詐財」這種詐騙模式應該不陌生，但民眾往往在心急如焚情況下，很難冷靜面對。基隆市6日發生了兩起類似案件，萬幸在機警的超商店員及員警協力下，兩名民眾免遭詐騙。

信六路派出所接獲超商店員報案，表示有名男子提領大量現金後，留了一張寫了求證訊息的千元鈔票，焦急請她代為報案，便匆忙離去。警員先依訊息協助該男子聯絡老師，再透過學校輾轉聯繫上當事人張姓男子，才進一步了解案情。

張男表示，他接獲不明電話稱其兒子遭綁架，並將電話佔線不讓張男掛斷，張男遂至各ATM提領現金準備交付，幸好超商店員警覺，員警亦立即協助求證，確認其子安全無虞，張男才放下心中大石。

第二起案件則是員警在仁一路上，見男子神色慌張、不斷徘徊，且不斷用手機通話中，就上前關心。該男子偷偷向警方表示其子遭綁架，綁匪要他先拿一部分贖金準備交款。警方一方面安撫該男子情緒，一方面向其子學校求證。

後經校方證實該小孩正在學校上課，只是因為學校在上課前會保管手機，故沒有接到父親電話。該名男子才立即將「綁匪」電話掛掉，放下了心中的大石。

基隆市警察局提醒，民眾接獲不明來電或訊息，以各種事由威脅並要求匯款或提款，請先冷靜求證，撥打165反詐騙專線或就近至派出所向警方諮詢，以保障財產安全。