調整密切接觸者匡列原則。（圖／指揮中心提供）

居家隔離放寬！明起密切接觸者僅匡「同住親友」 居隔者取消電子圍籬管制

中央流行疫情指揮中心今宣布，鑒於近期本土疫情急遽升溫，為強化防疫量能及韌性，5月8日起密切接觸者匡列以同住親友為原則，職場、學校則採自主應變。確診者於隔離治療、居家照護及居家檢疫期間，仍維持電子圍籬措施，但取消居家隔離者電子圍籬措施。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，前一段時間調整「3+4」密切接觸者有3類，包括同住親友、同班與同職場，現在只有一種就是同住親友，其他都不算匡列對象，也不再有居隔單。

至於居家隔離對象，一樣會收到單子，確診者要自主回報，現可填至多10位同住家人，並依地方需求調增。

居家隔離單開立原則，僅就確診個案同住家人及大學生同住室友進行開立，惟有特殊需要者可另外申請。自實施日起，該措施新、舊案同時執行。

陳時中說，考量Omicron病毒株特性，是以輕症及無症狀為主的快速傳播模式，且民眾對居家隔離措施的遵守性高，另目前居家隔離人數眾多，多數隔離通知書無法立即於3日內開立，故採3+4居家隔離者，取消電子圍籬措施。

不確診個案隔離治療、居家照護及居家檢疫期間，仍維持電子圍籬措施，但取消居家隔離者電子圍籬措施。回國者的電子圍籬同樣持續。