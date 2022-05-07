衛福部核准進口1700萬劑快篩的「高登環球生醫有限公司」，被國民黨爆料前身是小吃店，資本額僅200萬，高登負責人劉緯澤涉嫌詐欺上千萬遭到檢方偵辦，台北市議員參選人詹為元今質疑，劉緯澤根本民進黨政府紅人，違規仍然爽領經濟部補助，到底是因為劉緯澤是「綠友友」，還是政府螺絲掉滿地？

詹為元在臉書表示，真正核心問題不是劉緯澤這家公司如何，而是整個政府「把關草率」，讓出問題的廠商魚目混珠的跑進來。

他指出，先前國民黨發言人白喬茵已有說明劉緯澤的萬澤科技股份有限公司拖欠勞退撥補金，這是一個惡質的慣老闆行為，依據勞工退休金條例第19條第1項本該給予勞工提撥6％的勞退金，竟然不願給勞工，最後被勞保局處分。

詹為元說，萬澤公司卻在2021年12月24獲得「經濟部中小企業處」主辦的引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫補助，共計30萬元。

詹為元質疑，問題是「經濟部中小企業處引領中小微型企業數位轉型戰略攻頂計畫補助作業要點」的第四點第六款明訂：「最近 3 年內無違反環境保護、勞工、食品安全衛生或身心障礙者權益保障之相關法律規定且經各目的事業主管機關認定情節重大之情事。」

詹為元批評，這間公司從2020年到2021年，都有被勞保局以違反《勞工退休金條例》第19條第1項進行開罰，難到沒有違反勞工保障相關規定？且被連續開罰難道不嚴重？

詹為元表示，劉緯澤的萬澤公司為何可以申請到經濟部的補助？到底是因為劉緯澤是「綠友友」，還是整個政府根本就螺絲掉滿地？如果連動一動手指就能查核的事情都沒做，那這麼龐大的預算快篩採購案，真的沒問題嗎？

他說，經濟部出問題、衛福部也出問題，面對這樣把關草率的政府，人民如何安心？