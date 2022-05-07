相較台灣目前陷入快篩之亂，日本民眾購買快篩的方式比台灣便利多了，日本Amazon網站便統計日本人最愛購買的居家快篩試劑排行榜，綜觀日本販賣的快篩劑樣式多，但日本民眾購買多為唾液快篩，價格也會因購買數量不同而有不同價格，價格約為台幣100到500元不等。

據日本Amazon網站統計賣得最好的家用快篩劑，前十名如下所示：

第一名 VERI-Q 快篩試劑（ベリキュー 新型コロナ抗原検査キット）

日幣定價為1980元，折合台幣約為450元。此商品為鼻子快篩試劑，但相比羅氏和亞培快篩試劑是戳鼻子深處，VERI-Q 試劑只要輕戳鼻子約1到1.5公分處便可測試。

第二名為 株式會社東亞產業唾液快篩（新型コロナウィルス抗原＋抗体検査ペン型デバイス ）

日幣定價10組為 5750元，折合台幣為1306元，此商品特色標榜約15分就能檢測出是否有得新冠肺炎。

第三名 we check快篩試劑（Weチェック抗原検査キット新型コロナウイルス抗原検査キット）

日幣定價2組為1980元，折合台幣為450元，此商品特色可以同時採取取唾液和戳鼻子方式採檢，將採檢棒往鼻子約2-4公分戳拭，或是採檢嘴巴內部黏膜採檢，可用來檢測omicron、BA.2株等新冠肺炎病毒。

第四名 EONjOY 快篩試劑（EONjOY 新型コロナウィルス 抗原検査キット）

此商品為Amazon限定，日幣定價為1組1980元，折合台幣約為450元，為唾液快篩，可於15分鐘內檢測出BA.2株等各種變異病毒。

第五名 KOZUMUWAN抗原檢查快篩試劑（抗原検査キット）

日幣定價為1組1280元，折合台幣約為290元，此商品為唾液快篩，可於15分鐘內檢測出omicron株等各種變異病毒。

第六名 KOZUMUWAN抗原檢查快篩試劑（抗原検査キット）

日幣定價為1組1080元，折合台幣約為245元，此商品為唾液快篩，可於15分鐘內檢測出omicron、BA.2株等各種變異病毒。

第七名 株式會社東亞產藥2in1 抗原＋抗體檢査一體型（2in1 抗原＋抗体検査一体型）

日幣定價為1組為574元，折合台幣約為130元，此商品為唾液快篩，可於15分鐘內檢測出 。

第八名 小林藥品唾液快篩試劑（抗原検査キット 唾液検査 新型コロナウイルス 小林薬品）

日幣定價為1組為1080元，折合台幣約為245元，此商品特色可在8分鐘內檢測是否感染變異株新冠肺炎。

第九名 SUCCUL唾液快篩試劑（抗原検査キット）

日幣定價為1組為1980元，折合台幣約為450元，此商品特色可在15分鐘內檢測是否感染變異株新冠肺

第十名 COCOCHEQ 快篩試劑（抗原検査キット）

此商品為Amazon限定，日幣定價為2000元，折合台幣為450元，此商品特色為藉由戳鼻和喉嚨的檢查，15分鐘內檢測出是否確診。