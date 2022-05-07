柯文哲雙親7日現身頭份市永貞宮媽祖遶境會場，是首次到永貞宮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與頭份市長羅雪珠、永貞宮主委張淑芬等一同上香敬拜媽祖。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮4月8媽祖巡庄境7日展開，電音三太子出發前表演熱舞。（謝明俊攝）

柯媽媽帶領民眾黨參選人們一同贈送康乃馨給在場信徒。（謝明俊攝）

眾人共同奉迎媽祖移駕上轎，展開巡庄遶境。（謝明俊攝）

報馬仔敲鑼宣告媽祖座駕出巡。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌與眾人共同點燃起馬炮，宣告媽祖遶境開始。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮4月8媽祖巡庄遶境，7日一早正式展開。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮4月8媽祖巡庄遶境，7日一早正式展開。（謝明俊攝）

頭份市永貞宮與市公所合辦4月8媽祖遶境，7日一早熱鬧登場，現場來了1對神秘佳賓柯文哲父母親，柯媽媽說自己是第1次參加永貞宮4月8媽祖遶境，感受到客家鄉親非常團結。由於柯文哲近日與陳時中為防疫措施針鋒相對，柯P非常重視目前防疫相關發言，所以隨行人員事先提醒柯媽媽避免談及相關話題，以免讓中央抓住話柄，乘機反擊。

柯文哲雙親是由民眾黨苗栗縣黨部榮譽主委馮啟彥安排，特地一早由新竹市前來永貞宮參加4月8媽祖遶境活動啟動儀式，民眾黨不分區立委賴香伶也到場，並安排民眾黨苗栗縣籍參選黨員一同出席造勢，黨部並安排柯媽媽贈送現場鄉親康乃馨，來祝賀母親節。

由於近日柯文哲與陳時中間對防疫措施，每日砲火不斷，針鋒相對，媒體原本有意詢問柯媽媽對兒子與陳時中間唇槍舌戰的看法，但隨行人員透露，柯文哲對於防疫話題要求非常精準，以免讓中央抓到話柄有機可乘，所以柯媽媽不便對此多做發言。

頭份市永貞宮每年4月8媽祖遶境已持續1百多年歷史，是頭份市每年最重要的宗教習俗活動，今年活動持續1個多月，從4月中旬就開始相關系列活動，7日上場的是最重要的媽祖出巡遶境，苗栗縣長徐耀昌、頭份市長羅雪珠與永貞宮主委張淑芬等一早就到永貞宮，共同點燃起馬炮後正式出發。

永貞宮媽祖遶境維期3天，7日是遶境首日，以南頭份及造橋等地庄頭為主，下午進入頭份市興隆、流東、珊湖等里，晚間駐駕珊瑚里太陽宮。8日則以老市區各里為主，晚間駐駕義民廟。最後一天則以東庄、後庄、竹南部分庄頭為主，最後返回永貞宮安座完成遶境。

柯媽媽與先生不到早上7點就抵達永貞宮，永貞宮主委張淑芬及頭份市長羅雪珠在廟外迎接，稍後，徐耀昌縣長抵達，向柯媽媽致意後，一同入廟參拜後恭請媽祖移駕上轎，並共同點燃起馬炮宣告遶境開始。

柯媽媽受訪時表示，非常肯定客家人的團結，她說團結就一定會成功，她85歲第一次來永貞宮參加這項活動，感到非常溫馨，希望大家團結，讓永貞宮的信徒更多，香火更鼎盛，讓媽祖遶境活動繼續下去。