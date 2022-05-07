He's back 💥



Ronald Acuña just launched his first home run of 2022.



While falling down…



🎥 @BravesOnBallypic.twitter.com/0d9YZscDH6 — The Athletic MLB (@TheAthleticMLB) May 7, 2022

勇士隊猛將小阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）今年首支全壘打出爐，這是一發450呎的大號全壘打，有趣的是他開轟之後來不及甩棒耍帥，而是一屁股跌坐地上。小阿庫尼亞賽後說：「我知道打個正著了，我很訝異是因為沒遇過這種事。」

其實勇士隊友也沒發現他跌倒了，大家都把注意力放在打出去的球。投手史崔德（Spencer Strider）說：「我沒看見，我那時只盯著球。我看到重播也覺得很怪。」揮棒落空跌倒是很常見的，打中球還會失衡偶爾也能見到，但是打個正著轟出450呎還會跌倒就比較令人擔心，因為小阿庫尼亞去年7月因右膝前十字韌帶受傷而報銷，本季才剛回歸短短7場比賽。

Ronald Acuña Jr. fell down and still hit this baseball 450 feet 😤 pic.twitter.com/2GNNKM5xwz — Bally Sports: Braves (@BravesOnBally) May 7, 2022

小阿庫尼亞說：「我不害怕，我有時候打出內滾也會這樣。」總教練史尼克（Brian Snitker）同樣沒發現他跌倒，他只是很高興小阿庫尼亞逐漸找回打擊手感（打擊率略升至0.207），當然這相比他全盛時期還是差得很遠，這是他生涯第12次轟出450呎全壘打，他2019年單季41轟、101打點而且是盜壘王（37盜）。

然而小阿庫尼亞的陽春炮不足以撼動對手，釀酒人全場11支安打最終以6比3擊敗勇士。衛冕軍勇士開季戰績欠佳，僅有12勝16敗國東第3，被聯盟最多勝的大都會拉開到7場勝差。釀酒人是除了大都會之外最先拿到19勝的球隊。