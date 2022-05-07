疫情圖示

中央公布新竹市7日新增457名確診個案，竹市累積今年已有2431名確診個案，目前仍住院中的確診者有54人，「採居家照護之確診者」共1328人，因密切接觸而居家隔離者共341人。

市府指出，竹市目前有37校因確診持續停課或停班中，各級學校、補習班、幼兒園暫停實體課程訊息，與6至11歲疫苗施打相關資訊，皆可上「新竹市教育網」查詢。

衛生局表示，新竹市目前設立中正市場及慈濟2處大型施打站，採限額預約制，在9到13日天天開站服務，持續為民眾施打莫德納疫苗，尚未完成疫苗接種者可至新竹市疫苗施打預約平台或洽疫苗專線03-5355137諮詢。

另外，竹市6日開始至27日進行國小學童施打莫德納疫苗，已滿12歲孩子也能在校接種，學生施打後皆可申請疫苗假。當日未接種或選擇校外施打的學生，可至衛生局指定診所（陳君毅小兒科診所、謝德貴兒童診所、賴閔宦小兒科診所），預約施打並免收掛號費。