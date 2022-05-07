洪榮宏與歌手妻「小鄧麗君」張瀞云昨下午快篩結果出現陽性，昨傍晚急赴醫院做PCR，目前仍在等待結果，洪榮宏稍早（7日）接受本報電訪時聲音明顯虛弱，他表示3天前喉嚨開始感覺有點不舒服，但因買不到快篩試劑，直到昨天下午教會朋友將試劑快遞給他，他才跟老婆一起快篩，沒想到2人均呈現陽性，隨後立刻到醫院做PCR，目前仍在等侯結果。洪榮宏表示昨天有頭暈、噁心、打噴涕、喉嚨痛、拉肚子、倦怠等症狀，因實在太不舒服，2人趕緊服用感冒藥，休息一晚後今早起床「感覺好很多」，目前持續觀察中。

張瀞云昨在臉書曬出兩條線檢測，寫道「我想⋯我有了」，讓粉絲一度以為她公佈懷孕好消息，經紀人透露她目前症狀頭暈、噁心、打噴涕、喉嚨痛、拉肚子、倦怠等症狀，「昨天快篩篩出兩條線，就去做PCR，目前正在等結果」。由於洪榮宏才剛發行新專輯《寒冬過了是春天〉，希望為大家抗疫打氣，還跟老婆合唱新歌〈你最重要〉，沒想到夫妻今傳出雙雙確診消息。