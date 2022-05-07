聯合國糧食及農業組織6日（當地時間）發布報告指出，全球食品價格繼2月和3月連創新高後，在4月小幅下降，但依舊維持高位。

依據報告，4月糧農組織食品價格指數為158.5點，環比下降0.8％，但較去年同期上漲29.8％。其中，植物油價格指數回調，領跌食品價格指數，穀物價格指數略微下降，乳製品、肉類和食糖價格指數則小幅增長。

4月的植物油價格指數較3月創下的歷史高位下降5.7％，但仍大幅高於去年同期水平。糧農組織指出，由於世界主要棕櫚油出口國印尼的出口存在不確定性，遏制了國際植物油價格的進一步下降。

印尼4月28日起暫停出口棕櫚油系列產品，以期緩解國內食用油供應壓力。

糧農組織食品價格指數每月發佈一次，用來衡量全球貿易中最活躍的食品類商品國際價格變化。該指數由穀物、植物油、乳製品、肉類和食糖5個商品類別價格指數的加權平均數構成。

此外，由於受制於基礎設施和港口封鎖等問題，大約2500萬噸可供出口的烏克蘭穀物無法外運。糧倉滿倉或將導致烏克蘭七、八月份的收穫季面臨儲糧困難的問題。