2018年起中央與地方共同執行「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」解決之，整治工法也使濁水溪生態復育了。（周麗蘭攝）

濁水溪揚塵治理的邊際效應是麥寮鄉出海口出現東方白鸛、黑面琵鷺等超過200種的鳥類現蹤。（雲林縣環保局提供）

雲林縣環保局攜手水利署第四河川局改善濁水溪揚塵並復育生態，河床裸露面積從2017年1500公頃到2021年銳減為814公頃，河川揚塵事件日從59天減為6天，不只民眾有感，環保署最近公布2021年空氣品質維護或改善工作執行績效評比，雲林縣也因此獲特優肯定。

雲林縣濁水溪畔河床裸露嚴重，每年秋冬吹起東北季風就是沿岸鄉親吃飯攪沙的日子，風飛沙肆虐民眾苦不堪言，2018年起中央與地方共同執行「濁水溪揚塵防制及改善行動方案」解決之。

環保局長張喬維表示，整體濁水溪改善方法包括河道整治、設土堤攔水、簡易灑水設施、覆蓋稻草、覆蓋防塵網、噴灑三仙膠、綠覆植生、種防風林，縣府廢物利用文蛤殼鋪設在裸露地，抑制揚塵的效果也非常好。

3年來濁水溪裸露面積減少近700公頃、每年揚塵事件日銳減至6天，整治工法也使濁水溪生態復育了，麥寮出海口甚至出現東方白鸛、黑面琵鷺等超過200種的鳥類現蹤，吸引愛鳥人士前往。

環保署辦理空氣品質維護或改善工作執行績效評比，雲林縣2020年獲特優肯定，最近公布2021年評比成績，雲林縣蟬聯特優。

環保局指出，該局致力於固定汙染源、移動汙染源、逸散汙染源減量，訂定34項管制措施，使燃氣鍋爐比例由44％提升到91％大幅減少重油燃燒排放汙染物、利用科學儀器協助查緝汙染源、電動機車設籍數成長7倍、露天燃燒通報全民化、建構農業循環經濟示範基地，也是獲特優肯定的原因。

縣長張縣長麗善表示，雲林縣積極接軌「聯合國永續發展目標」，感謝中央審查委員肯定，讓雲林縣穩健朝潔淨家園、綠能永續的生活前進。