歐盟近日公布下一波制裁計畫，除了瞄準俄羅斯石油之外，還有一些普丁身邊的重要人士，而目前領導俄羅斯國家媒體集團（National Media Group）的卡巴耶娃（Alina Kabaeva）也列入其中，她是前俄羅斯頂尖體操選手，退役後從政，更被指是普丁的秘密情婦，為普丁生了小孩。

根據外媒報導，卡巴耶娃出生於1983年，四歲時開始學習韻律體操，在1996年餘歐錦賽初次亮相，並在1998年歐錦賽獲得首面金牌，而後在2004年雅典奧運也獲得金牌，到她在2007年拿下世錦賽冠軍後退役，她獲得了18枚世錦賽與25枚歐錦賽的獎牌，是俄羅斯的傳奇體操選手。

卡巴耶娃（Alina Kabaeva）受訪

在退役之後她便進入政界，2007-14年跟隨執政黨統一俄羅斯黨（United Russia）在俄羅斯下議院杜馬（Duma）擔任議員，在2014年，她成為國家媒體集團主席，該集團在所有的俄羅斯媒體都擁有大量股份。根據報導，她的職位讓她成為富有的女性，每年收入多達1200萬美元。

卡巴耶娃（Alina Kabaeva）俄羅斯下議院杜馬（Duma）擔任議員（圖/路透）

她首次與普丁出現聯繫是在2001年的一張相片中，當時普丁授予她勳章，而她與普丁的關係在2008年開始受到矚目。莫斯科記者報 （Moskovsky Korrespondent）當年報導，普丁將與前妻柳德米拉（Lyudmila Narusova）離婚，並與卡巴耶娃結婚，當時兩人都否認這個說法，不久之後莫斯科記者報便被關閉，最後普丁與柳德米拉也在五年後離婚。

卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被指是普丁秘密情婦

而有報導指出卡巴耶娃有幫普丁生下小孩，但生下幾個小孩各家報導不同；瑞士有媒體指卡巴耶娃2015年在瑞士盧加諾湖（義大利語：Lago di Lugano）附近的高級診所生了一個男孩，而華爾街日報則報導，她在2019年於莫斯科生了一對雙胞胎。

克里姆林宮否認此類報導。早在 2015 年，普京的發言人就曾表示，「有關普丁小孩出生的報導與現實不符。」普丁一直對私生活非常低調，他從未提及他的小孩甚至是情人們。

在今年4月，卡巴耶娃在莫斯科一個體操節上被發現帶著結婚戒指。自俄羅斯入侵烏克蘭後，她就一直發表公開聲明支持俄軍，她最近一次是呼籲俄羅斯公民團結支持戰爭。

華爾街日報曾暗示，美國一直不制裁卡巴耶娃是因擔心會讓普丁覺得這是個人打擊，從而進一步加劇緊張。但美國也曾表示，她一直是在討論制裁的名單範圍內。