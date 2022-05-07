澎湖縣政府研議將剩下的花火場次，延到7月暑假時再辦理。（張茂雄攝）

澎湖最近爆出嚴重的退團潮， 5月份澎湖平均每日入境4211人次，比起110年7月旺季每日8165人次，少了將近一半的遊客。（澎湖縣政府提供）

剛進入花火節旅遊旺季的澎湖，最近爆出嚴重的退團潮， 5月份澎湖平均每日入境4211人次，比起110年7月旺季每日8165人次，少了將近一半的遊客。澎湖縣觀光協會理事長陳仁和表示，旅行社退團已達4-5成，如果未來每日確診數居高不下，隨著疫情高峰來到，對重創澎湖觀光。據悉，澎湖縣政府研議將剩下的花火場次，延到7月暑假時再辦理。

澎湖縣每年只要花火節舉辦期間，平均每日的入境大多維持8000人左右，但今年4月25日開幕時，恰巧碰上新冠肺炎確診人數急遽上升，有些安排好澎湖花火行程的遊客來不及取消，只好硬著頭皮參加，當時雖有約1萬人次入場賞煙火與無人機秀，但隨著疫情再次升溫，每場煙火秀只剩6000人在現場。

澎湖縣政府公布，5月份經由海空運入境共有25266人，平均只有4211人，扣掉本地與商務客，每天到澎湖旅遊的人數減少一半以上。現在各觀光景點的遊客人數不多，海空運班次也大幅減少，許多飯店、民宿湧現退訂潮，觀光業成了疫情的嚴重受災戶。

陳仁和說，旅行社退團應有4-5成，但未來隨著疫情加劇，到了高峰期澎湖觀光業將會更慘。他建議接下來的花火節場次能夠停辦或延期，舒緩疫情嚴重所造成的社會壓力，或許等到7月份暑假旺季來臨，疫情可以得到舒緩之後，再集中火力努力行銷澎湖，以避免不必要的觀光資源浪費。

旅遊處長陳美齡表示，這兩天的確有接到部分業者的建議，旅遊處已經整合各方意見，向縣長賴峰偉提出後續執行方案。基本上主辦單位會遵循中央疫情指揮中心舉辦大型活動的防疫準則，同時兼顧地方疫情發展的現實考量，如果需要延期到7月再辦理，一定會立即通知大家提早因應。