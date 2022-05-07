這間民宅屋內也堆滿雜物。（謝美英提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市中壢區一處民宅中，屋主囤積大量物品，環境髒亂不堪，造成附近居民困擾，擔心容器積水會引發登革熱災情。當地里長今早帶領數十位志工協助清掃，環保局也派車進駐，載走滿滿3車次。

這棟囤物宅是當地長久以來的問題，仁愛里長郭立敦表示，3年前就曾協助清理過此處，結果清完又堆積物品，當地居民都很受不了，該屋主平時有撿東西回家的習慣，成堆放在門前庭院與家中，其中不少空桶內有積水，天氣逐漸炎熱的情況下，會擔心孳生病媒蚊而引發登革熱。

現場畫面可見，庭院中堆滿數十個空桶、空箱與各類雜物，樹枝與垃圾散落在地面，泥黃色積水滲出一大塊，在屋內更堆滿紙箱、機車及裝有物品的大型塑膠袋等，郭立敦今早帶領數十名志工進駐打掃，環保局也派車支援。

桃園市議員謝美英指出，先前邀集衛生局、環保局等單位到場會勘，由於葉姓屋主沒有自主能力，在取得家屬同意後，決議由衛生局發文請環保局幫忙清理積水容器和雜物。

環保局也說明，私人土地原需由管理人自行清除，但現場散落雜物和積水容器，將依《廢棄物清理法》開罰，且為避免產生公共衛生疑慮，環保局派垃圾車與抓斗車協助，今總計和志工已清理3車次的廢棄物，預計下周會立專案派員維護環境清潔。