衛生局向衛福部爭取同意增加阿里山鄉衛生所為販售點，今開賣一早就有70位鄉親排隊購買。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今實際新增187人確診，年齡介於4個月至92歲。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣確診者足跡。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣今實際新增187人確診，年齡介於4個月至92歲，其中無症狀確診高達139人，另10歲以下有26人，幼童染疫人數日增，縣府除呼籲民眾趕快打疫苗，打造防護力，也宣布繼大埔衛生所後，阿里山衛生所也加入快篩實名制販售，同時持續邀約布點中，預計下一期再增加2家藥局，全縣將增加到105個販售點。

嘉縣今天新增189人確診，出現症狀50人、無症狀139人、2人轉出，實際人數187人，目前居家隔離899人，輕症居家照護705人，6至11歲幼童疫苗持續接種中，至今日人數已達968人，尚無不良反應傳出。

嘉義縣長翁章梁說，快篩實名制嘉縣有102個販售點，包括101家藥局、大埔衛生所，為便利阿里山鄉民眾購買，衛生局向衛福部爭取同意增加阿里山鄉衛生所為販售點，今開賣一早就有70位鄉親排隊購買，未來位在樂野村原民部落的山芙蓉藥局也將加入，讓民眾購買更便利。

衛生局長趙紋華表示，新港鄉全安藥局和阿里山鄉山芙蓉藥局也將加入，預計下一期提供販售服務，全縣服務點將增加到105個，提醒鄉親快篩4個使用時機，分別是確診者足跡熱點、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診者有接觸史、曾與確診者足跡重疊，請民眾不要過度使用、囤積。