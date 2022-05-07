34歲大陸女星李純過去在《如懿傳》中飾演炩貴妃「魏嬿婉」走紅，還一度因為將壞女人演得太好，導致她被罵到不敢看微博留言。出道多年的李純外型清新甜美，但緋聞不多，最近她被大陸狗仔拍到在路上緊黏一名灰髮大叔，兩人勾手多次外出約會，男方看來年紀大她許多，也引發她似乎交了位老男友的討論。

李純年紀小時就到北京學習舞蹈，練習芭蕾舞多年的她有著令人稱羨的纖瘦身材，身高164公分，體重約48公斤，還有22吋紙片腰，亮眼的外表讓她當年被張藝謀相中參加演出《金陵十三釵》，但直到演出電影版《三生三世十里桃花》和電視劇《如懿傳》、《慶餘年》才讓她真正走紅。

李純被拍疑似交往年紀較大的男友。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

李純後來受訪，坦言演出壞女人知名度變高的結果是她有段時間不敢看網友留言，也擔心演太多壞女人因此被定型，但她後來看開，直言演繹創造出的每個角色都她打從心底喜歡的，自己事前也為了角色創造投入許多心力，因為對她而言「演員就是不斷創作角色」，也因此不懼怕被定型。

李純被狗仔拍到兩度跟該男性朋友約會。（圖／翻攝自推理君江小宴微博）

外型甜美的李純，緋聞對象卻不多，先前傳她和李易峰交往，但兩人都否認，2020年李純被拍到和年紀40多歲的神祕男子聚餐後一同回到公寓，報導指出她2018年就被拍和該男約會，似乎是交往多年的男友，《推理君江小宴》近日又兩度直擊李純和年紀頗大的老男友外出，期間李純還熊抱對方，接著勾男方的手逛街，不像是一般長輩和家人的關係，但對於男方身分，李純並未回應。