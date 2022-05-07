女星琳妲目前是中華職棒樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」成員，也是知名網紅團體「WACKYBOYS反骨男孩」第一位女團員，不僅是啦啦隊女神更是第一代反骨女神；日前琳妲找舞蹈老師學舞，自拍時提醒大家「找亮點」，事後解答原來是後面的舞蹈老師正在脫褲子，褲子下疑似只有丁字褲，讓人看了臉紅心跳。

27歲的琳妲在成為藝人前還只是火鍋店工讀生，2014年經學姊介紹在中職桃猿啦啦隊公開擴編時參加徵選，以亮眼外型和活潑個性成功加入，至今已是許多球迷的啦啦隊女神；平時風格大膽外放，每每上傳各種類型影片都會掀起熱議，昨（6）日她在Instagram限時動態曬出自己練舞的片段，表示自己在嘗試韓國歌手Jessi的新歌ZOOM，她PO出一張自己的自拍照，提示大家找亮點，琳妲對鏡自拍，甜美臉蛋幾乎全被擋住，只能看到她上身穿了運動Bra，乳溝曲線明顯，正當大家以為亮點是在她身上時，她才解答。

原來亮點是後方的舞蹈老師，琳妲將畫面放大，將後方舞蹈老師的動作記錄下來，對方將短褲往下拉，從款式來看，老師穿的似乎只有丁字褲，讓琳妲直呼「老師要這麼辣？」，還附上一個流口水的表情，據悉該名舞蹈老師叫「Roxy Yang」，外貌美艷，身材火辣，跳舞時動作俐落，非常專業。

琳妲在限時動態意外洩露老師在脫褲的畫面。（圖／琳妲 Instagram）

Roxy老師也透露，當天練舞時因為戴了一頂黑色漁夫帽，所以她根本看不到鏡子裡的自己，全程摸黑跳舞，但動作仍然有力帥氣，在跳的過程中感覺非常熟練，氣質又酷又辣，難怪琳妲也受不了。