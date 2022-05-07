新冠肺炎疫情升溫，本土連日確診數都破萬例，今（7日）更是來到46,536例創新高，暫時未見趨緩，近日許多名人也在社群網站宣布確診一事，女演員姚坤君稍早便透露自己染疫，更列舉身體出現的諸多症狀，不禁納悶提問：「輕症，真的有那麼輕鬆嗎？」引起網友熱議。

姚坤君表示確診新冠肺炎後，只要沒持續喝水，喉嚨就會像刀子劃開般的痛，此外，躺著也會出呼吸困難的症狀，像是睡到一半就要和像「溺水」的感覺搏鬥，不過她推測是因為喉嚨太腫，躺著的姿勢導致腫脹的咽喉壓迫到鼻腔，通常只要坐起來就又能夠正常呼吸，此外，還會出現偶發性心跳加速、整天虛弱的症狀，不過這些至少都在能忍受的範圍內。

姚坤君透露出現這些症狀時，有打電話諮詢醫師，醫師不僅耐心講解之外，還開了一道藥單「 蛤蠣冬瓜湯」讓她清肺，不過打了兩劑疫苗依舊確診，加上症狀讓她極度不舒服，不禁詢問網友：「我覺得有點納悶，輕症，真的有那麼輕鬆嗎」。

對此，網友紛紛留言關切：「我們也是全家都中，不過真的就是像感冒，大兒子還中了兩次，小兒子無症狀」、「聽說過程真的痛苦又難熬，千萬保重」、「祝病毒早日退散，快快恢復健康」、「我這邊同學感染也是這樣描述，說喉嚨痛如刀割，再撐一下，一週左右症狀應該就會改善了」。