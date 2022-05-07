彰化7日新增517例確診個案，而這波疫情彰化已經約有150位學童確診，而國中會考將近，許多家長擔心疫情停課又復課將影響孩子學習，王惠美7日指出，彰化將採雙軌制，線上教學與實體課程並行，在不影響孩子受教權的前提下，讓家長自行選擇。

國中會考將在本月21、22日登場，不過最近因疫情不少學生停課又復課，彰化這破疫情計算到6日，約有150位學童確診，許多高三家長擔心影響即將應試的學生，認為應該要統一規範，乾脆保護學生全部實行線上教學，不然屆時染疫將無法考試，康復後又得面臨補考，認為這樣得不償失。

彰化縣長王惠美則表示，確實收到許多家長反映，考量目前疫情發展情況，以及不分家長與學生的需求，縣府有徵詢各校校長及專家的意見，有些校長支持線上教學，但也有校長擔心弱勢學童，獨自在家可能在家吃飯都有問題，因此任何決定都很兩難。

王惠美說，原則上目前將採取雙軌制，家長與學生可以自行討論，選擇最適合自己的方式來學習，不管是要線上教學，或是到校實體上課，都是可行的；而彰化目前也推出「友善急門診，快速通關」，強化重症處理，沒有症狀就不需快篩。