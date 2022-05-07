隨著5日下午最後一批康復患者出艙、醫療隊員關上大門，上海嘉定安亭安鶴方艙醫院正式休艙。這是繼瀏島方艙、外岡方艙、安亭飛眾方艙後，上海嘉定第4個休艙的方艙醫院。上海嘉定安亭安鶴方艙醫院醫療隊負責人、安亭醫院醫務部主任朱明說「38天的堅守，終於迎來了休艙，很累但也很值得。」

據了解，該方艙醫院的醫護人員將在完成隔離觀察後，陸續回到各自工作崗位、繼續抗疫。

據中新網報導，安亭安鶴方艙醫院自3月29日開艙以來，累計收治1000多名患者，其中包括產婦、哺乳期婦女、殘疾人等特殊群體，患者中最小的僅出生十多天，最大的93歲。安鶴方艙醫院是由104間獨立的客房和酒店餐廳改建而成。朱明指出，由於是從酒店餐廳改建的可容納250人的敞開式大艙，對管理也提出更高要求。

該方艙醫院由安亭醫院接管，醫療隊共有17名醫護人員和管理人員。楊陽是其中一名醫護人員，3月初她便以單位為家，當聽說方艙醫院需要醫護人員支援時也第一時間報名。